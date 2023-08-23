Сотрудники мэрии проверяют готовность хабаровских школ к учебному году Фото: Администрация Хабаровска

Работники городской администрации проверяют готовность школ Хабаровска к началу учебного года. Накануне и. о. прокурора Александра Леонова, заместители мэра Ольга Мильчакова и Александр Прохорец, а также представители управления образования посетили школы №№ 10, 12 и 30 с проверкой. Особое внимание они уделили организации пешеходных переходов и дорожных знаков возле учреждений.

- Уже скоро начнется новый учебный год, каждый день тысячи ребят будут идти в школы. Для нас важно, чтобы их маршруты были безопасными и удобными, - сказала Ольга Мильчакова.

Чтобы сделать дороги к школам безопасными, возле учебных заведений обновят дорожную разметку, спилят ветки деревьев, которые закрывают дорожные знаки. В самих школах проведен ремонт, закуплено новое оборудование, привели в порядок территории.

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