Сбор урожая ранних зерновых культур заканчивается в Хабаровском крае Фото: минсельхоз Хабаровского края

Аграрии Хабаровского, имени Лазо, Вяземского и Бикинского районов Хабаровского края заканчивают уборку полей. Уже намолочено 8,3 тысячи тонн ранних зерновых культур.

- Мы уже собрали ячмень, сейчас основной упор делаем на овес. Это самая надежная культура, которая подходит для наших климатических условий. Всего по культурам, включая гречиху и кукурузу, планируем намолоть не менее 14,5 тысячи тонн зерна. Оно будет использовано на корм сельхозживотным и птице, - сказал консультант отдела растениеводства краевого минсельхоза Сергей Фирстов.

В регионе фермерам помогают субсидиями. В 2023 году поддержку на посевную кампанию, приобретение удобрений и запчастей, защиту растений, производство картофеля и овощей получили 15 хозяйств на сумму в 51 миллион рублей. Семи аграриям было выделено 32 миллиона на покупку 33 единиц техники. Субсидией в сумме свыше 17 миллионов на уплату лизинговых платежей воспользовались 12 фермеров.

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