Выносили в мешках: двоих мужчин застукали за кражей почти на два миллиона в Хабаровском крае

Полиция задержала мужчин, пытавшихся обокрасть предприятие в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Двое работников предприятия в Верхнебуреинском районе задумали обокрасть компанию. Мужчины все хорошо спланировали, продумали все детали и пошли «на дело». Посреди ночи они пробрались на территорию организации, скрыв лица масками. Чтобы их точно не опознали, воры разбили камеру наблюдения, а после двинулись к складу с оборудованием. Они взломали замок, проникли внутрь и начали набивать мешки буровыми зубцами.

Охранники предприятия заметили вторжение на территорию. Они двинулись к складу и пытались поймать преступников, но те бросили мешки и убежали. Сотрудники службы безопасности вызвали полицию. Правоохранители приехали, осмотрели место происшествия и опросили охранников. Оказалось, что стоимость всех буровых зубцов, сложенных в мешки, составила больше 1,8 миллиона рублей.

- Сотрудники уголовного розыска вышли на след подозреваемых и задержали их по местам жительства. Ими оказались 30-летний и 33-летний работники промышленной организации, которой и принадлежали буровые зубцы, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчин завели уголовное дело и взяли с них подписки о невыезде до конца расследования.

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