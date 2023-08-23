Дороги к школам и детсадам ремонтируют в Комсомольске Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

В Комсомольске продолжается ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уже обновлено 22 километра сети, годовой план выполнен на 65 процентов. В приоритете – подъезды к школам и детсадам. Таких объектов в этом году 17, 10 из них уже сданы.

- Сейчас ведутся работы на переулке Проезжий, где находится школа №32. Заканчивается ремонт на Аллее труда, где расположена школа №36. Продолжается ремонт на проспекте Московском рядом с музыкальной школой, на Магистральном шоссе, по которому можно добраться до детсадов №№ 42 и 67, на улице Чапаева, ведущей к ДК Железнодорожников. На этой же улице находится школа-интернат №30. Почти закончен ремонт на Комсомольской возле учебного корпуса педагогического университета и стадиона «Авангард». Готовится к сдаче участок на проспекте Мира, где находится Дом молодежи, – рассказали в администрации Комсомольска.

Всего в этом году в городе Юности должны отремонтировать 41 объект протяженностью более 34 километров.

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