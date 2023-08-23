Блогеры рассказали в тревел-шоу о коренных народах Хабаровского края Фото: Национальность.ru

Известные блогеры во втором сезоне тревел-шоу «Национальность.ru» рассказали о коренных малочисленных народах Севера (КМНС), проживающих в Хабаровском крае. В августе участники рассказали о нанайцах, орочах, ульчах, нивхах и удэгейцах.

- «Национальность.ru» – это серия сюжетов о народах России. В каждом выпуске ведущие рассказывают о традициях, религии, культуре, языке, местной кухне 50 национальностей, проверяют устоявшиеся стереотипы о них. Цель проекта – исследовать многонациональную культуру народов, живущих в стране и рассказать об этом всем россиянам, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Ролики публикуются ежедневно в официальных аккаунтах тревел-шоу в «Одноклассниках», «ВКонтакте», «Яндекс.Дзен», «Ютуб» и «Рутуб».

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