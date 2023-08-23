Акция «Дети вместо цветов» пройдет в Хабаровске Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители города смогут присоединиться к Всероссийской акции «Дети вместо цветов». Родителям школьников предлагают вместо множества цветов вручить учителю один большой букет от класса, а сэкономленные деньги передать на благотворительность.

Участие в акции добровольное. Школьные коллективы могут выбрать получателей помощи сами. Например, в гимназии №5 решили помочь второкласснице Ксюше. У девочки диагностировали ДЦП.

- Мы знакомы с Ксюшей с 2018 года. Наши ученики и их родители участвовали в традиционной благотворительной ярмарке и перевели все заработанные средства ее семье, – рассказали в администрации гимназии №5.

Проведенный всероссийский опрос показал, что 67 процентов педагогов в России поддерживают идею проведения акции.

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