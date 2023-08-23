Шахматная секция открылась в хабаровской академии «Искра» Фото: Академия «Искра»

В футбольной академии «Искра» открылась шахматная секция. Занятия в клубе помогают юным спортсменам развивать стратегическое мышление. Записать на секцию можно детей в возрасте от пяти до 12 лет. Уже сейчас ее посещают около 45 начинающих футболистов. Для них устраивают три занятия в неделю.

- Мы продолжаем набирать группы ребят, желающих заниматься как общими шахматами, так и спортивным направлением. Им будут присваиваться спортивные разряды, они будут участвовать в крупных соревнованиях, - сказал тренер по шахматам академии «Искра» Туран Тахиров.

Лучшие шахматисты примут участие в этапах Кубка России. Кроме того, у них будет возможность попробовать свои силы в региональном турнире по шахматам, который собирается организовать академия.

- Мы регулярно проводим крупнейшие дальневосточные соревнования по футболу для детей. Свой опыт планирует реализовать и в шахматной сфере. У нас замечательный конференц-зал, в котором можно организовать региональный турнир, - сказал директор академии Алексей Попов.

- «Искра» - это перспективный футбольный проект. Буду рад появлению ребят из команды академии на соревнованиях по шахматам - как городских, так и региональных. Ведь здесь, как и в футболе, спортивная составляющая всегда на приоритетном уровне, - прокомментировал президент Федерации шахмат Хабаровского края Павел Бордюхов.

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