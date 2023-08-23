И не боялся, что поймают: в Хабаровском крае арестовали похитителя велосипеда

Житель Хабаровского края угнал велосипед и поехал на нем кататься по селу Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Солнечном районе Хабаровского края полиция задержала 34-летнего похитителя велосипеда. В дежурную часть обратился хозяин транспортного средства, рассказал, что велик спортивный, стоил 20 тысяч рублей. Хранился транспорт на первом этаже подъезда, без антикражных устройств. Этим и воспользовался воришка.

Похититель нигде не работал. Раньше его уже привлекали как по уголовным, так и по административным статьям - за кражи и нарушение общественного порядка. Стащив велосипед, он даже не попытался скрыть преступление.

- Задержали фигуранта сотрудники Госавтоинспекции, которые, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на гражданина, передвигающегося на байке, по приметам схожего с похищенным. Велосипед злоумышленник намеревался оставить себе для личного пользования, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

На мужчину завели еще одно уголовное дело. Он может отправиться в колонию на срок до пяти лет. Чтобы он больше ничего не натворил, его заключили под стражу. Полиция проверяет, не причастен ли он к другим преступлениям. А велосипед вернули хозяину.

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