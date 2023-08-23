Детский футбольный лагерь закончился в Хабаровске Фото: академия "Искра"

В Хабаровске закончился детский ежегодный лагерь Iskra Summer Camp 2023. Свои навыки в течение 21 дня оттачивали больше двух сотен юных спортсменов.

Программа у ребят была насыщенной: день они начинали с интенсивной тренировки, ею его и заканчивали. И так три недели подряд. Стать участником спортивной смены мог каждый желающий. В итоге набралось больше 200 человек.

- Каждый день проводились две обязательные тренировки. Утром - техническое занятие для отработки компонентов игры. Вечером - тренировочные игры для усиления командной работы, пространственной ориентации и быстроты реакции, - рассказал старший тренер футбольной академии «Искра» Артем Рудовский.

Академия организует это мероприятие уже не первый год. Все тренировки проходят под наставничеством лицензированных тренеров. Это специалисты с опытом работы в ведущих футбольных клубах.

Не нужно думать, что ребята лишь бегали по полю. Для них организовали и развлекательную программу. Каждый день они ходили в кино, бассейн, играли в теннис. А еще они стали участниками двух больших турниров: соревнования по панна-футболу и киберспортивному FIFA-турниру на Playstation 5. По окончании смены они получили эксклюзивный набор на память: рюкзак, футболку и кепку.

Сейчас организаторы думают над тем, чтобы запустить такой лагерь зимой. И такая возможность есть: крытый футбольный манеж.

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