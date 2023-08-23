Небольшие дожди пройдут по Хабаровскому краю 24 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае снова станет тепло. На 24 августа не ожидается никаких опасных явлений, только пройдет дождь.

По данным синоптиков, ночью в Хабаровске пройдет небольшой дождь, днем осадков не будет. В темное время суток столбик термометра покажет 18-20 градусов, в светлое поднимется до 26-28. Ветер юго-западный, до 11 метров в секунду.

Похожий прогноз и для южных районов: ночью недолгий дождь, температура от 16 до 21 градуса, днем - без осадков, до 30 градусов жары. Ветер подует с юга со скоростью до 12 метров в секунду.

В центре региона местами пройдет дождь. Он продлится недолго, до трех часов. Ночью воздух прогреется до 21 градуса, днем - до 30. Ветер подует с запада и юго-запада, до 11 метров в секунду.

На севере Хабаровского края тоже ожидается кратковременный дождь. Ночью ожидается от 11 до 20 градусов тепла, днем - от 12 до 28. Ветер подует с разных сторон света со скоростью до 14 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.