Китайские студенты побывали в духовной семинарии Хабаровска Фото: Хабаровская епархия

Студенты из Цзининского политехнического института побывали в гостях в Хабаровской духовной семинарии. Экскурсия в ней и Спасо-Преображенском кафедральном соборе для них прошла 22 августа.

Мероприятие для ребят началось со встречи с руководителем миссионерского отдела Софронием, который и провел экскурсию и рассказал студентам о епархии. Вместе с ним работали несколько переводчиков, благодаря которым китайцы поняли суть истории.

Экскурсия - часть летней школы ДВГУПС, и это уже второе такое мероприятие. Сама школа - проект ежегодный, который проводит университет. Она помогает иностранным студентам адаптироваться.

- Основное внимание во время работы школы уделяется языковой адаптации иностранных студентов, развитию у них навыков общения, повышению эффективности образовательного процесса, а также привыканию к другой организации учебной деятельности и к новым социально-культурным условиям. Во время летней школы для участников проводятся различные туры и экскурсии, в том числе их знакомят и с православием, - рассказал начальник отдела рекламно-выставочной деятельности ДВГУПС Сергей Хамзин.

Сначала студенты посетили домовой храм в честь святителя Иннокентия Московского. Им рассказали о значении богослужения в жизни христиан. Особенно ребят впечатлили размеры кафедрального собора. Кроме того, на колокольне им провели мастер-класс по колокольному звону.

Иеромонах Софроний считает, что такие мероприятия помогают иностранцам лучше понять культуру России и узнать ее историю. Ребята задавали много вопросов, а на память в подарок получили книги об истории православия на китайском языке. Студенты получили незабываемые эмоции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.