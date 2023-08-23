Огненное шоу увидят жители Хабаровска 25 августа Фото: Влад Комяков

В Хабаровске 24 августа начнется фестиваль «Хабаровский край - окно в мир Дальнего Востока». Туристический форум пройдет уже во второй раз. На нем соберутся отельеры, рестораторы и туроператоры. На набережной имени адмирала Невельского с 24 по 26 августа жителей и гостей города ждет развлекательная программа.

Интересно мероприятие будет тем, что каждый его день посвятят отдельной стихии, и развлечения будут проходить, исходя из этого. Например, 24 число пройдет под эгидой воздуха.

- Гостей ждут мастер-классы по авиамоделированию и изготовлению ловца снов, выступление пилота с кордовым самолетом, а также вечернее светодиодное шоу. Но самое главное событие этого дня - запуск в небо большого летающего кита. Шоу аэростатов начнется в 14:00 на набережной в районе центрального пляжа, - рассказали в краевом министерстве туризма.

Следующий день, 25 августа, посвятят земле, национальной культуре и пешим путешествиям. Пройдут мастер-классы по резьбе по дереву, изготовлению оберегов и украшений и рисованию нанайского орнамента. А в 20 часов начнется огненное шоу.

Третий день, 26 августа, - день воды. В акватории Амура пройдут показательные выступления, спортивные состязания и мастер-классы с росписью рыб. В 18:40 начнется шоу мыльных пузырей и пенная вечеринка, а в 20:10 - парад светящихся парусников.

Кроме того, гостей праздника ждут дегустации, фотозоны и инсталляции.

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