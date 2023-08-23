Забирайте все лучшее с собой: «Ростелеком» бесплатно перенесет телеком-услуги при смене адреса

Фото: ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» бесплатно переносит услуги своих клиентов при смене места жительства. Услуга «Переезд» помогает быстро и комфортно подключить сервисы компании в новой квартире и получить скидку на абонентскую плату до 50 процентов* в течение первых двух месяцев. В 2022 году в Хабаровском крае и ЕАО услугой воспользовалось более двух тысяч семей.

Предлагаемый компанией сервис дает возможность сохранить на новом адресе весь привычный для семьи набор цифровых услуг. У новоселов останутся прежними: номер телефона, лицевой счет, интернет-оборудование (роутер и/или ТВ-приставка), бонусы и история покупок.

- Переезд - непростое событие, которое всегда занимает много времени и сил. Со своей стороны, «Ростелеком» максимально способствует упрощению процесса переноса и подключения услуг связи с прежнего на новое место жительства. Нет необходимости расторгать действующий договор и заключать его повторно. Достаточно дистанционно заполнить заявку на «Переезд». Работы производятся бесплатно, а в качестве подарка новоселы получат скидку на абонентскую плату, - рассказала директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Лейла Абузова.

Заявка на перенос услуг оформляется на сайте «Ростелекома» или в личном кабинете. Достаточно указать адреса выезда и заезда (если новый адрес уже известен), а также предпочтительные даты отключения и включения услуг. Сотрудники компании свяжутся с абонентом и организуют установку интернета, интерактивного телевидения, домашнего телефона и других сервисов.

Услуга предоставляется в пределах одного края или области. Для уточнения возможности переноса услуг в другой регион необходимо обратиться к провайдеру через личный кабинет или по бесплатному телефону 8 800-100-08-00.

*Скидка 50 процентов временно не предоставляется при переносе услуг, входящих в состав конвергентного пакетного предложения «Комбо».

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