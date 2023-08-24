Спокойствие, только спокойствие: умные детские часы сохранят нервы родителей

Фото: ПАО «Ростелеком»

Компании «Ростелеком», VK и ELARI совместно выпустили модель умных детских смарт-часов ELARI 4G Wink - они не только обеспечивают родительский контроль за местонахождением детей, но и дают ребенку исключительно безопасный контент. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможности участников проекта: умная начинка, включая детский мессенджер KidGram от ELARI, голосовой помощник Маруся от VK и онлайн-кинотеатр Wink от «Ростелекома».

Популярность детских смарт-часов растет, так как они позволяют родителям в режиме реального времени отслеживать передвижение ребенка. ELARI 4G Wink сразу же пришлют предупреждение родителям, если сын или дочь оказались за пределами обозначенной территории (например, за периметром школы), также в часах есть тревожная кнопка для вызова помощи.

- Умные часы - отличная альтернатива смартфону, который значительно проще разбить или потерять. Экран нашего гаджета сделан из закаленного стекла повышенной прочности и отлично защищен от повреждений при падении или ударах. Сенсорный дисплей яркий, виден даже при сильном солнечном освещении, отличается высокой скоростью отклика на прикосновения. Мы предлагаем девайс в двух цветах - черном и трендовом лиловом. Приобрести смарт-часы можно в рассрочку или за полную стоимость, не дожидаясь нового школьного сезона, - отметила директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала «Ростелекома» Лейла Абузова.

Помимо стандартных для детских смарт-часов функций трекинга и коммуникаций, на часах установлен голосовой помощник Маруся, работающий в специальном детском режиме. С помощью Маруси можно голосом управлять видеосервисом Wink от «Ростелекома», слушать детскую музыку или аудиокниги. Доступность контента настраивается в зависимости от его возрастной маркировки. Дополнительно при покупке часов юные пользователи получат бесплатную трехмесячную подписку на VK Музыку и видеосервис Wink.

Девайс поддерживает голосовые и видеозвонки, но только с подтвержденными номерами. Если ребенку позвонят с незнакомого номера - вызов будет заблокирован. В часах установлен инновационный мессенджер KidGram, разработанный специально под потребности детей. Важно, что доступ к любому контенту в часах может быть ограничен на время уроков или других занятий через мобильное приложение, установленное в смартфоне у родителей.

Elari 4G Wink можно заказать на сайте «Ростелекома» и по единому номеру 8 800-1000-800.

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