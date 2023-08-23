Отрезаны водой: магаданские туристы оказались на островке посреди реки

Отрезаны водой: магаданские туристы застряли на островке посреди реки Фото: МЧС Магаданской области

Накануне пожарным из поселка Ягодное поступил звонок с просьбой о помощи. Оказалось, что группа туристов решила пройти путь пешком от озера Джека Лондона до Ягодного - это примерно 56 километров. Но дойти до пункта назначения не успели. В 10 километрах от точки Б застряли.

- Туристическая группа из четырех человек оказалась заблокирована поднявшейся водой в реке Дебин. Самостоятельно перебраться через реку не представлялось возможным, и путешественники позвонили в службу спасения, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

На место выехали сотрудники шестой пожарно-спасательной части. На лодке они переправили туристов на сушу и отвезли в поселок. Помощь врачей никому не понадобилась. К слову, тургруппа не была зарегистрирована в МЧС России. Специалисты рекомендуют это делать, чтобы в случае нештатных ситуаций они смогли быстрее помочь.

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