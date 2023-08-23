Золото и запрещенка: магаданец организовал нарколабораторию в ломбарде

Житель Магадана изготавливал наркотики в ломбарде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане поймали мужчину, который подозревается в обороте наркотических и психотропных веществ. В начале года он организовал целую лабораторию, в которой и готовил наркотики, чтобы потом их продавать. Лабораторию он оборудовал в принадлежащем ему помещении ломбарда.

- При задержании у фигуранта изъяты материалы для производства психотропных веществ в особо крупном размере, а также психотропные вещества, общая масса которых относится к крупному размеру, - рассказали в УФСБ России по Магаданской области.

На мужчину завели уголовное дело. Пока шло следствие, выяснилось, что он выращивал наркотические растения в Краснодарском крае, но уже для себя. У него в квартире нашли еще значительное количество запрещенных веществ.

Суд уже рассмотрел это дело. Магаданца лишили свободы на пять лет, их он проведет в колонии строгого режима.

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