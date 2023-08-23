Разрисовали два региона: в ЕАО осудят вандалов из Владивостока и Хабаровска

Граффитистов-рецидивистов из Приморья и Хабаровска осудят в ЕАО Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае осудят молодых парней за вандализм. Товарищи 21 и 23 лет любили рисовать граффити, но делали это не по закону. Теперь им придется ответить по уголовной статье, и, вероятно, отсидеть срок в местах не столь отдаленных.

- Хабаровчанин и житель Владивостока в июле, октябре, декабре 2022 года и марте 2023 года по договоренности между собой выезжали в Вяземский Хабаровского края и поселок Волочаевка-2 Еврейской автономной области, где ночью разрисовывали надписями в стиле «граффити» боковые части железнодорожных вагонов, - рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

В итоге они нанесли ущерб «РЖД» на 106 тысяч рублей. Уголовное дело будут рассматривать в Смидовичском районном суде Еврейской автономной области. Молодые люди могут отправиться в колонию на срок до трех лет.

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