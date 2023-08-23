Первый магазин федеральной сети открылся в Комсомольске-на-Амуре Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжают открывать магазины крупных федеральных сетей. Всего в регионе почти 6,5 тысячи торговых объектов, больше 500 – розничных, в том числе, 62 федеральные. До конца года планируется открыть еще 100 новых точек, в которых смогут работать полторы тысячи человек. Они уже работают в Хабаровске, а скоро будут встречать покупателей и из других крупных городов: Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Советской Гавани, Бикина и Ванино.

Например, в городе Юности первый магазин открыл свои двери 23 августа, еще несколько готовятся начать работу. Площадь торговой точки составляет 545 квадратных метров, в ассортименте – четыре миллиона наименований.

Дальневосточных товаров здесь около 20 процентов, мяса или молочки – 60 процентов, а яйца полностью местные. В начале осени появится зелень в горшочках. Местная продукция выделена стопперами «Выбирай Хабаровское». Сейчас компания рассматривает вопрос подключения к карте «Муравьев-Амурский», по которой можно получить скидки и бонусы. Акции распространятся и на систему «Мир».

- Правительство Хабаровского края открыто для сотрудничества с бизнесом и готово оказывать содействие в рамках действующего законодательства. На площадке Петербургского экономического форума было подписано соглашение, в котором предусмотрено участие компании в реализации проектов края, направленных на продвижение продукции местных товаропроизводителей на потребительский рынок региона. Эта мера, безусловно, будет способствовать социально-экономическому развитию края, повышению качества жизни населения и улучшению социальной инфраструктуры региона, – рассказали в министерстве промышленности и торговли Хабаровского края.

Сейчас при участии Минвостокразвития выбирают участок в Хабаровске или рядом с ним, чтобы построить там распределительный центр. Планируется, что он начнет работать во втором квартале 2025 года, будут создано 500 рабочих мест. Логистический центр будет обеспечивать магазины всего ДФО.

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