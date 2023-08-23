Хранил у родни: комосомольчанин купил 300 килограммов черной икры и тайно спрятал в чужом доме

Почти 300 килограммов черной икры нашли дома у жителя Комсомольска Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Комсомольске-на-Амуре приговора суда ждет 40-летний мужчина. Его обвиняют в незаконном обороте особо ценных водных биологических ресурсов. Простыми словами, он пытался продавать черную икру в больших количествах.

- По версии следствия, в июне 2023 года, находясь на территории Комсомольского района Хабаровского края, мужчина приобрел икру рыб семейства осетровых общим весом более 272 килограммов, расфасованную в 545 контейнеров. После этого он на автомобиле отвез груз в дом родственницы, не осведомленной о его намерениях, в село Нижнетамбовское, где хранил для последующей реализации, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Его поймали 16 июня, в тот же день завели уголовное дело. Сейчас расследование подошло к концу, итоговое решение примет суд. Свою вину мужчина признал. Икру изъяли.

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