В Хабаровске за считанные часы нанесли пешеходную разметку после жалоб Фото: ГИБДД Хабаровска

Днем 23 августа в социальных сетях Хабаровска появилось сообщение о том, что дети бояться переходить переулок Байкальский. Там стоят знаки ограничения скорости – 40 километров в час – и пешеходного перехода. Но водителей они будто не касаются, и автолюбители гоняют, не пропуская пешеходов. Те опасаются за свои жизни.

- Дети боятся переходить переулок, их, мало того, что не пропускают, так там вечно все заставлено машинами, видимости ноль. Управление внешних дорог не реагирует. Надеюсь, может прокуратура заинтересуется, - написала местная жительница.

На сообщение отреагировали в ГИБДД. Они быстро передали информацию ответственным лицам и потребовали устранить недочеты на дороге. Спустя несколько часов там появился фото-ответ: разметку нанесли, теперь можно переходить улицу спокойнее. Сделали специалисты это в «кратчайшие сроки».

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