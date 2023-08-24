Что произошло в Хабаровском крае к утру 24 августа

Овощи с нитратами и поддельную молочную продукцию нашли в Хабаровском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Почти 500 килограммов опасных продуктов нашли в соцучреждениях Хабаровского края. Среди них оказались масло, сметана, сыр и даже картошка. Хабаровчанам назвали производителей, продукция которых оказалась в черном списке.

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В России зафиксировали очаг сибирской язвы. Зараженное мясо нашли на рынке в Воронежской области. Эта новость вызвала много волнений по всей стране. Специалисты из Хабаровского края рассказали, стоит ли переживать жителям региона и каковы шансы начала массовой эпидемии.

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Маленькую дочь отобрали у неблагополучной матери, которая растила ребенка среди гор мусора и пустых бутылок. Горе-родительница предпочитала опустошить рюмку-другую, чем накормить дочь.

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