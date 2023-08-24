Рослесхоз рекомендовал снять режим ЧС в Хабаровском крае
Фото: Иван МАКЕЕВ
В последние дни ситуация с лесными пожарами в Хабаровском крае стала стабильной. Большинство очагов потушено, новые возгорания, если и случаются, то редко. В связи с этим Рослесхоз рекомендовал снять режим ЧС в Хабаровском крае. Такая же ситуация наблюдается и в Якутии.
- Рослесхоз рекомендует властям Якутии и Хабаровского края рассмотреть вопрос о снятии межрегионального режима ЧС. На сегодняшний день лесопожарная обстановка в них стабилизирована. Напомню, что суммарно в пиковые моменты регионы тушили свыше 120 лесных пожаров на более 200 тысячах гектаров. Сейчас в Якутии и Хабаровском крае тушат 20 возгораний на 22,9 тысячи гектаров. Это в шесть раз меньше по количеству и более чем в восемь раз меньше по площади, - сказал глава управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский.
По словам спикера, бороться с еще действующими возгораниями регионам помогают больше 700 бойцов «лесного спецназа» и региональных формирований. После ликвидации пожаров часть сил вернется в места постоянной дислокации.
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