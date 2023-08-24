Олимпийские чемпионы по боксу пообщались с ребятами из детдомов в Хабаровске Фото: Министерство спорта Хабаровского края

Участники чемпионата России по боксу, приехавшие в Хабаровск, встретились с воспитанниками детдомов и посетили центр социальной помощи семье и детям в селе Тополево. Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, чемпион мира 1986 года и трехкратный чемпион Европы Василий Шишов, обладатель Кубка мира 1981 года Валерий Абаджян, зампред Совета чемпионов Ахмедхан Адилов и ветеран сахалинского бокса Семен Молчанов побывали в детдоме №6, где поговорили с воспитанниками. Они пришли к ребятам с гостинцами и подарками. Во время встречи спортсмены рассказали о своем пути к победе, ответили на вопросы.

- Эмоции переполняют. Не так часто чемпионы бывают у нас. Очень радостно, что они нашли время и посчитали своим долгом прийти к детям, которые остались без опеки родителей. Они рассказали ребятам, что спорт воспитывает человека, - сказала директор детдома №6 Наталья Перелякина.

Боксеры также побывали в центре социальной помощи семье и детям в селе Тополево. Для гостей подготовили шоу-программу. После этого чемпионы провели спортивную зарядку и научили упражнениям для укрепления здоровья. В конце встречи прошла автограф- и фотосессия.

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