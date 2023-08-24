Убила одним ударом: женщина расправилась с сожителем в Магадане

Жительницу Магадана арестовали после смертельного ранения мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

36-летняя жительница Магадана ответит перед судом за расправу над сожителем. Она ударила мужчину ножом, отчего он скончался в больнице. До вынесения приговора женщина будет находиться под стражей.

Все произошло 16 августа, когда женщина находилась вместе со своим 32-летним сожителем в доме в поселке Штурмовой Ягоднинского района. Пара поругалась. Магаданка взяла нож и пырнула им мужчину в живот. У него началось кровотечение. Пострадавшему вызвали скорую, которая увезла его в больницу. Врачи боролись за его жизнь четыре дня, но так и не смогли спасти.

- Женщине предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Суд удовлетворил ходатайство следователя и выбрал меру пресечения в виде содержания под стражей, - рассказали в СУ СКР по Магаданской области.

Максимальное наказание, которое может грозить обвиняемой – 15 лет лишения свободы.

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