Утренний фильтр введут в детсадах Хабаровского края Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В краевом управлении Роспотребнадзора обеспокоены подъемом заболеваемости энтеровирусом. Особенно много случаев заражения среди детей. За прошлую неделю зарегистрировано 159 случаев подозрения на заболевание, что на 3,92 процента выше средних многолетних значений. 95,6 процентов пациентов – дети. Среди взрослых заболели только семь человек. В связи с этим было принято решение ввести обязательный утренний фильтр в детсадах Хабаровского края.

- Наблюдение за здоровьем детей будет вестись все время их нахождения в учреждении. При проявлении признаков болезни воспитанников будут изолировать от других детей. Также рекомендовано ограничить проведение межгрупповых массовых мероприятий в детсадах, не использовать бассейны, обеспечить режим дезинфекции в помещениях не менее двух раз в день, чаще проветривать помещения, использовать оборудование для обеззараживания воздуха, обрабатывать игрушки и инвентарь, персоналу соблюдать правила личной гигиены, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость энтеровирусной инфекцией зафиксирована в Хабаровске, Комсомольске, Хабаровском, Николаевском, Комсомольском, Амурском и районе имени Лазо. Энтеровирусный менингит подтвержден у 13 детей и одного взрослого. В остальных случаях болезнь протекает в формах энтеровирусной экзантемы, герпетической ангины и других. Госпитализировано 20 человек, остальные получают лечение в амбулаторных условиях.

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