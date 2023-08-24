Шла на зеленый: хабаровчанка, которую сбили на проспекте Победы, скончалась в больнице

Женщина погибла после наезда автомобиля на переходе в Хабаровске
Фото: Артем КИЛЬКИН
Смертельная авария произошла в Хабаровске 24 августа. Примерно в 9:15 водитель «Тойоты-Ипсум» сбил женщину в районе дома №16 на проспекте Победы. Она получила тяжелые травмы, от которых позже скончалась.
- Иномарка ехала со стороны проспекта Комсомольского в сторону проспекта Строителей. Водитель не предоставил преимущества в движении женщине, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, и наехал на пешехода, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.
76-летнюю пострадавшую забрали в больницу, где она скончалась от полученных травм. На месте ДТП работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства аварии устанавливаются.
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