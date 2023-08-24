23 тысячи пожарных извещателей закупили в Хабаровском крае Фото: Управление по ГОЧС и пожарной безопасности Хабаровского края

В регионе продолжают бороться с пожарами в домах и квартирах жителей, уделяя особое внимание многодетным семьям. В 2023 году власти края закупили больше 23 тысяч пожарных извещателей, которые уже скоро передадут в районы. Устройства установят в помещениях с повышенным риском возгораний. Приборы оповестят жильцов в случае опасности, так как реагируют на задымление помещений. Сумма закупки составила 7,9 миллиона рублей.

- Проблема пожаров по-прежнему стоит очень остро. С начала года на территории края в жилье уже зарегистрировано более 4,5 тысячи пожаров. В них погиб 51 человек. Основными причинами возгораний становятся неосторожное обращение с огнем, нарушение правил использования печного и электрооборудования. Поэтому губернатором было решено отдельно взять под защиту многодетные семьи, так как дети всегда вносят дополнительный риск пожаров, - рассказал зампред комитета правительства края по гражданской защите Сергей Салямов.

К 1 августа 2023 года в Хабаровском крае извещателями оборудовано 1475 жилых помещений.

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