Минкульт озвучил расписание фестиваля «Рок над Амуром» в Хабаровске Фото: Елизавета СУХОВА

Уже 26 августа в Хабаровске состоится масштабный фестиваль «Рок над Амуром», которого жители ждали целый год. Недавно стало известно, какие исполнители выйдут на сцену в грядущую субботу. Теперь минкульт опубликовал расписание выступлений.

В 13:30 гостей мероприятия начнут пускать на площадку проведения фестиваля у арены «Ерофей». В 14:00 начнется развлекательная программа. Участники фестиваля «Рок над Амуром» выступят в следующем порядке:

- «Эндорфины»;

- «Озоновый слой»;

- Gor Ispir;

- «Черты Характера»;

- «ПаПаРок»;

- «Сезон Dождей»;

- «Двадцать»;

- «МультFильмы»;

- «ПИКНИК»;

- Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы».

Закончится фестиваль в 23:00. Хабаровчане смогут разъехаться по домам на автобусах, работу которых продлят 26 августа.

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