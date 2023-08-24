Минкульт озвучил расписание фестиваля «Рок над Амуром» в Хабаровске
Фото: Елизавета СУХОВА
Уже 26 августа в Хабаровске состоится масштабный фестиваль «Рок над Амуром», которого жители ждали целый год. Недавно стало известно, какие исполнители выйдут на сцену в грядущую субботу. Теперь минкульт опубликовал расписание выступлений.
В 13:30 гостей мероприятия начнут пускать на площадку проведения фестиваля у арены «Ерофей». В 14:00 начнется развлекательная программа. Участники фестиваля «Рок над Амуром» выступят в следующем порядке:
- «Эндорфины»;
- «Озоновый слой»;
- Gor Ispir;
- «Черты Характера»;
- «ПаПаРок»;
- «Сезон Dождей»;
- «Двадцать»;
- «МультFильмы»;
- «ПИКНИК»;
- Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы».
Закончится фестиваль в 23:00. Хабаровчане смогут разъехаться по домам на автобусах, работу которых продлят 26 августа.
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