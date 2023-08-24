Энергетики проведут капремонт участка ТМ-17 в Хабаровске Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

СП «Хабаровские тепловые сети» АО «ДГК» информирует о проведении работ на тепломагистрали №17. Он выполняется в соответствии со «Сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2023 год», утвержденным администрацией Хабаровска.

Капремонт запланирован с 26 по 29 августа на улице Кутузова напротив дома №30 по улице Суворова. В связи с этим будет ограничено сквозное движение транспорта по улице Кутузова. Подъездные пути к жилым домам сохранятся через улицы Герцена, Прогрессивную и Краснореченскую.

На отрезке заменят 60 метров трубы, полностью поменяют бетонные лотки, а после восстановят нарушенное благоустройство.