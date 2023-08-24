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НовостиОбщество24 августа 2023 3:45

Как пользоваться цифровым вице-мэром Хабаровска: пошаговая инструкция

Цифровой помощник мэра Хабаровска поможет решить проблемы жителей города
Александра ЯВИЩЕНКО
Цифровой помощник мэра Хабаровска поможет решить проблемы жителей города

Цифровой помощник мэра Хабаровска поможет решить проблемы жителей города

Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Совсем недавно у мэра Хабаровска Сергея Кравчука появился цифровой заместитель - медведь Ерофей. Он представлен в виде чат-бота в Telegram, но, по сути, это куда более продвинутый помощник. Он отличается от аналогов, потому что работает в связке с другими цифровыми сервисами. Уникальная программа стала частью большой экосистемы «Цифровой Хабаровск».

Задача цифрового помощника - принимать и обрабатывать обращения хабаровчан. В отличие от «живой силы», ИИ может делать это круглосуточно, без перерывов на отдых или обед. Каждое полученное сообщение будет проанализировано и запущено в работу. При этом пользоваться ботом проще простого. Для этого нужно запустить чат @erofey_help_bot в Telegram, написать сообщение и дождаться ответа.

В целом Хабаровск сильно продвинулся в вопросах цифровизации города. За последние годы в краевой столице появились сервисы по общественному транспорту, цифровая карта ТОС. Уже в 2024-м заработает система оценки властей и системы ЖКХ. Все это позволяет жителям задавать вектор развития города, указывать на проблемы и следить за их решением.

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