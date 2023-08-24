Как пользоваться цифровым вице-мэром Хабаровска: пошаговая инструкция

Цифровой помощник мэра Хабаровска поможет решить проблемы жителей города Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

Совсем недавно у мэра Хабаровска Сергея Кравчука появился цифровой заместитель - медведь Ерофей. Он представлен в виде чат-бота в Telegram, но, по сути, это куда более продвинутый помощник. Он отличается от аналогов, потому что работает в связке с другими цифровыми сервисами. Уникальная программа стала частью большой экосистемы «Цифровой Хабаровск».

Задача цифрового помощника - принимать и обрабатывать обращения хабаровчан. В отличие от «живой силы», ИИ может делать это круглосуточно, без перерывов на отдых или обед. Каждое полученное сообщение будет проанализировано и запущено в работу. При этом пользоваться ботом проще простого. Для этого нужно запустить чат @erofey_help_bot в Telegram, написать сообщение и дождаться ответа.

В целом Хабаровск сильно продвинулся в вопросах цифровизации города. За последние годы в краевой столице появились сервисы по общественному транспорту, цифровая карта ТОС. Уже в 2024-м заработает система оценки властей и системы ЖКХ. Все это позволяет жителям задавать вектор развития города, указывать на проблемы и следить за их решением.

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