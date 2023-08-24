Ослиные уши, йетина мать и розовая сосулька: в интернет-магазине Хабаровска нашли необычные сорта овощей

Несуществующие сорта овощей продавали в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инспекторы управления Россельхознадзора проверили работу интернет-магазина в Хабаровске, который продает семена овощей. Оказалось, что маркетологи торговой точки поработали на славу и придумали немало названий сортов овощей. Их на самом деле не существует. По закону они должны быть включены в официальный реестр.

- В ассортименте на интернет-сайте находились семена сельскохозяйственной культуры томата: «Ослиные уши розовые», «Орловские рысаки», «Суперперец», «Стенька Разин», «Сосулька розовая», «Сибирский килограмм», «Тыква», «Трюфель густо-малиновый», «Толстопуз», «Суперчеррик», «Йетина мать», «Золотое колесо», «Дуся красная», «Любимый размер», «Клубничное дерево», «Испанский розовый», «Испанский красный», «Испанский золотой», «Эрос оранжевый», «Штамбовый король», «Сибирский грунтовый малиновый», «Розовая ляна», «Пасто Итальяно», «Монгольский карлик», «Мамин сибиряк», «Черное сердце Америки», «Сибирский крепыш», «Новый Кенигсберг», - привели примеры в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Среди сортов были также такие, как «Сердце буйвола», «Свиная отбивная», «Стерлядь F1» и другие. По каким критериям выбирали названия маркетологи, неизвестно.

Руководству магазина направили предостережение о нарушении закона. В управлении напомнили, что продажа таких несуществующих сортов запрещена. Какое наказание грозит магазину, пока не сообщается.

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