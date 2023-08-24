По новому учебнику истории будут учиться школьники Хабаровского края Фото: ЦУР Хабаровского края

Ученики школ Хабаровского края будут учить российскую историю по новым учебникам. Он будет отражать объективное изложение хроники страны. Пока готовы пособия для старших классов, они их получат уже 1 сентября.

Всего в курсе будет четыре тома: «История России» и «Всемирная история» для 10 класса и эти же книги для 11 класса. Впервые авторы синхронизировали два курса. А со следующего года новые пособия получат и ученики с пятого по восьмые классы.

— Мы преодолели этот европоцентричность, причем все учителя поддержали нас. Теперь в учебнике много рассказывается о Китае, Индии, Японии. Даже впервые присутствует Африканский континент, особенно в учебнике для 11-го класса. Появились разделы о Латинской Америке. Значительно усовершенствованы разделы культуры и науки в мире, - рассказал академик, соавтор единого учебника истории Александр Чубарьян.

Новый учебник создали, чтобы дать ребятам полную картину о значимых событиях. Об этом просили и сами учителя: они считали прежние версии неполными, и им нужно было тратить немало времени на поиск дополнительной информации. Теперь в этих книгах нет политизированности, зато есть объективное изложение.

Рады нововведениям и учителя, ведь о создании нового учебника говорили несколько десятков лет, и, наконец, пособие готово к урокам.

- К положительным результатам появления нового единого учебника можно отнести то, что за 20 лет этот вопрос впервые начал переходить из плоскости разговоров в область практических решений на системном уровне, и дело сдвинулось с мертвой точки. Вместе с тем в России стало постепенно формироваться единое образовательное пространство. Осталось дождаться поступления этого пособия в школы города, чтобы иметь возможность изучить его предметную и методическую составляющее более подробно, - сказал преподаватель истории и обществознания МАОУ СШ № 33 Хабаровска Вячеслав Пильников.

Созданием учебника руководил Владимир Мединский - председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента страны. Он рассказал, что в нем теперь переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах. Также создали отдельные параграфы, которые рассказывают об истории с 2014 года по настоящее время. Отражена там и спецоперация на Украине.

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