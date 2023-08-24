Дожди снова пройдут в Хабаровском крае 25 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца лета остались считанные дни, и осень вступает в свои права. Прогноз на 25 августа в Хабаровском крае – по-настоящему осенний.

Так, в последнюю пятницу лета опасные метеоявления прогнозируются в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах. Днем здесь пройдут ливни, местами сильные.

В краевой столице дождь пройдет только вечером. Температура ночью поднимется до 17 градусов, днем – до 26. Ветер юго-западный и северо-восточный, до 10 метров в секунду.

На юге прогнозируются кратковременные дожди, но в некоторых местах пройдут ливни и даже сильные. Ночью столбик термометра покажет 13-18 градусов, днем – 22-27. Ветер с силой до 11 метров в секунду подует с юго-запада и юго-востока.

Осадков не ожидается только в центре региона. Небольшие дожди продолжительностью до трех часов пройдут лишь в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Ночью атмосфера прогреется от восьми до 17 градусов, днем – от 19 до 27. Ветер подует с разных сторон света и усилится от двух до 12 метров в секунду.

На севере недолгий дождь пройдет ночью. Осадков не будет лишь в Тугуро-Чумиканском районе. Ночью термометр покажет восемь-16 градусов, днем – 15-24. Ветер северо-западный, от трех до 14 метров в секунду.

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