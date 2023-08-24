Схему движения автобусов изменят в Хабаровске 25 августа Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске 25 августа по-другому будут ходить автобусы №№ 21 и 81. Причиной изменения схемы движения стал ремонт на Тихоокеанской в районе пересечения с улицей Профессора Даниловского. Ограничения будут действовать восемь часов - с девяти до 17 часов.

При движении автобусов от конечной остановки «Северный микрорайон» в центр города транспорт поедет по Профессора Даниловского и Стрельникова, а потом повернет направо, на Тихоокеанскую. Дальше - по привычной схеме.

Маршрут из центра города после остановки «Технический университет» будет выглядеть так: автобусы поедут по Тихоокеанской до Стрельникова, потом по самой Стрельникова, Профессора Даниловского и до «Северного микрорайона». Временные остановки на этом маршруте будут: «Кинотеатр «Хабаровск» и «Автодорожный техникум». Именно там автобусы остановятся для высадки пассажиров. Через остановку «Улица Профессора Даниловского» автобусы проезжать не будут.

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