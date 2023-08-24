Сомнительную шаурму продавали в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор Хабаровского края

Сотрудники Россельхознадзора Хабаровского края обнаружили в Ванино торговые точки, в которых продавали шаурму не по закону. В итоге предостережения вынесли двум предпринимателям. Они нарушили ветеринарные требования.

- Предприятия общепита занимались приготовлением и продажей шаурмы без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность в ветеринарном отношении и обеспечивающих прослеживаемость при перемещении между объектами, а также без регистрации поднадзорных объектов в федеральной государственной информационной системе «ВетИС», - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.

Нарушения выявлены сразу по нескольким статьям и пунктам требований и законов. Специалисты разметили предостережения в официальном реестре и отправили их руководителям торговых точек. Что им грозит, если ошибки не будут исправлены, не сообщается.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.