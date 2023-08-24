Сомнительную шаурму продавали в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор Хабаровского края
Сотрудники Россельхознадзора Хабаровского края обнаружили в Ванино торговые точки, в которых продавали шаурму не по закону. В итоге предостережения вынесли двум предпринимателям. Они нарушили ветеринарные требования.
- Предприятия общепита занимались приготовлением и продажей шаурмы без ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность в ветеринарном отношении и обеспечивающих прослеживаемость при перемещении между объектами, а также без регистрации поднадзорных объектов в федеральной государственной информационной системе «ВетИС», - рассказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю.
Нарушения выявлены сразу по нескольким статьям и пунктам требований и законов. Специалисты разметили предостережения в официальном реестре и отправили их руководителям торговых точек. Что им грозит, если ошибки не будут исправлены, не сообщается.
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