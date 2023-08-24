Люди ждут в вагоне: в Хабаровске легковушка преградила путь трамваю

Иномарка устроила аварию в Хабаровске и преградила путь трамваю Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровске днем 24 августа произошла авария, участником которой стала одна иномарка. Правда, этот автомобиль добавил неудобств другим участникам дорожного движения.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» очевидцы, оранжевый легковой автомобиль врезался в перила. Из-за этого оказался прегражден путь трамваю, в котором до сих пор сидят люди.

- Перед поворотом с Краснореченской на Юности легковушка врезалась в перила, из-за этого они согнулись и преградили путь трамваю, - написала в редакцию хабаровчанка Маргарита.

На месте уже работают сотрудники городской Госавтоинспекции. Карет скорой помощи не видно, вероятно, в ДТП никто не пострадал. Когда и по какой причине произошло дорожно-транспортное происшествие, не уточняется. Предположительно, автомобиль столкнулся с ограждением недавно, так как пассажиры общественного транспорта еще не успели его покинуть.

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