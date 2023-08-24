Фестиваль света впервые пройдет в Хабаровске Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Хабаровска впервые смогут посетить фестиваль света. Мероприятие носит название «Просвет» и запланировано на 14-15 октября – это выходные дни. Его участниками станут медиахудожники со всей страны. С помощью творчества и технологий они погрузят зрителей в цифровую реальность, создав ее в здании старого аэропорта. Вход туда абсолютно бесплатный.

- Фестиваль современного искусства такого формата и масштаба впервые пройдет в нашем крае. Благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив и губернатора региона Михаила Дегтярева, Хабаровск превратится в центр мультимедийного искусства. На фестивале света появятся уникальные инсталляции, аудиовизуальные перформансы, 3D-проекции и световые шоу, – рассказал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

К слову, стать участником может каждый: для медиахудожников открыли прием заявок. Нужно создать презентацию и отправить ее на электронную почту prosvetkhabarovsk@mail.ru. Также от вас ждут указание идеи, формы для ее воплощения, технические возможности и инструменты для воплощения. Не лишним будут опыт и контактные данные.

Мероприятие уже проходило в 2019 и 2020 годах в Перми. Его куратор – Влад Александров, режиссер мультимедиа-шоу и архитектор. В его арсенале множество российских и международных наград (EuBea, Autovision, Eventex, ADCR Awards, «Серебряный Меркурий», «Идея» и «Событие года»).

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.