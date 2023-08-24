Ни помыться, ни постирать: жители Бикина сидят двое суток без воды

Девять многоквартирных домов остались без воды в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

Ночью 22 августа в Бикине произошел порыв трубопровода. Из-за этого девять многоквартирных домов остались без воды. По сей день ресурс им не вернули. Люди не могут нормально принять душ и заняться домашними делами.

Проверку организовала городская прокуратура. Там выяснили, что порыв произошел по улице Лесной на магистральном участке.

- В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы. Организован подвоз питьевой воды для жителей домов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Надзорный орган оценит работу должностных лиц ресурсоснабжающей организации и местной администрации. Если будут основания – примут меры и накажут виновных, действия которых привели к коммунальной аварии. Сколько человек остались без воды, не уточняется, как и сроки завершения ремонта и восстановления подачи ресурса.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.