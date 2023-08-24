Курить – имуществу вредить: в Магадане горел мусоропровод

Мусоропровод загорелся в Магадане Фото: МЧС Магадана

Днем 23 августа Служба спасения Магадана получила сообщение о пожаре в доме на улице Берзина. Жильцы заметили дым и вызвали пожарных. На место приехали 15 человек и три единицы техники – сотрудники двух пожарно-спасательных частей.

- По прибытии к месту вызова было обнаружено загорание в техническом помещении на первом этаже, где хранились различные вещи и мусор. В скором времени возгорание было локализовано и ликвидировано полностью, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. В результате повреждены вещи и деревянные фрагменты мебели. О пострадавших жильцах не сообщается.

На месте работают дознаватели, они выясняют причины пожара. Предварительно выяснили, что огонь вспыхнул из-за неосторожного курения: возможно, кто-то кинул в мусоропровод непотушенную сигарету.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.