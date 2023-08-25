Что произошло в Хабаровском крае к утру 25 августа

Новый учебник по истории подготовили для школьников Хабаровского края Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 1 сентября старшеклассники будут изучать историю по новым учебникам. В курсе будет четыре тома для 10 и 11 классов. С 2024 года новые пособия получат и ученики средней школы, начиная с пятых классов.

Редкую операцию провели хабаровские хирурги мужчине, который долгое время не мог говорить. Свой голос он потерял после операции по удалению гортани. Теперь родные хабаровчанина смогут снова общаться с ним, как прежде.

Огромный воздушный шар в виде кита пролетел над набережной Хабаровска во время фестиваля «Хабаровский край - окно в мир Дальнего Востока». Напомним, что около года назад парящий гигант стал эмблемой туристической отрасли региона.

Тело погибшего подростка нашли в багажнике машины, упавшей в карьер. Молодой человек катался вместе с компанией приятелей, но неопытный водитель не справился с управлением. Авто упало в воду. Восемь человек смогли спастись, а вот запертый в багажнике юноша погиб.

Еще одна жуткая авария произошла на трассе, ведущей из Хабаровска во Владивосток. Водитель «Тойоты» не заметил идущего по темной дороге мужчину и сбил его. Столкновение оказалось смертельным.

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