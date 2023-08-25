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НовостиОбщество24 августа 2023 22:38

Что произошло в Хабаровском крае к утру 25 августа

Новый учебник по истории подготовили для школьников Хабаровского края
Александра ЯВИЩЕНКО
Новый учебник по истории подготовили для школьников Хабаровского края

Новый учебник по истории подготовили для школьников Хабаровского края

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

С 1 сентября старшеклассники будут изучать историю по новым учебникам. В курсе будет четыре тома для 10 и 11 классов. С 2024 года новые пособия получат и ученики средней школы, начиная с пятых классов.

Редкую операцию провели хабаровские хирурги мужчине, который долгое время не мог говорить. Свой голос он потерял после операции по удалению гортани. Теперь родные хабаровчанина смогут снова общаться с ним, как прежде.

Огромный воздушный шар в виде кита пролетел над набережной Хабаровска во время фестиваля «Хабаровский край - окно в мир Дальнего Востока». Напомним, что около года назад парящий гигант стал эмблемой туристической отрасли региона.

Тело погибшего подростка нашли в багажнике машины, упавшей в карьер. Молодой человек катался вместе с компанией приятелей, но неопытный водитель не справился с управлением. Авто упало в воду. Восемь человек смогли спастись, а вот запертый в багажнике юноша погиб.

Еще одна жуткая авария произошла на трассе, ведущей из Хабаровска во Владивосток. Водитель «Тойоты» не заметил идущего по темной дороге мужчину и сбил его. Столкновение оказалось смертельным.

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