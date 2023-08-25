Государственные награды РФ и медали «Отец солдата» вручили в ЕАО
Фото: Правительство ЕАО
Госнаграды РФ, поощрения ЕАО и награды общественного признания жителям автономии вручил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. Кроме того, четырех мужчин наградили медалями общественного признания «Отец солдата» Всероссийского общественного движения «Отцы России». Их получили:
- Александр Матвеев, отец Героя РФ Тимофея Матвеева;
- Олег Алферов, отец Ивана Алферова, который сейчас находится в отпуске по ранению;
- Виталий Кузьмин, отец Евгения Бушуева, посмертно награжденного орденом Мужества;
- Вадим Сорокин, отец Алексея Сорокина, посмертно награжденного орденом Мужества.
- Сегодня в зале находятся люди разного возраста и профессионального статуса. Но всех нас объединяет одно - любовь к родине, к нашей области. В зале присутствует Герой России и его отец. На таких людях и держится вся наша страна. Спасибо, Тимофей, за твою службу, за ратный подвиг, который ты совершил. Он вписан в учебник истории РФ, - отметил губернатор области Ростислав Гольдштейн.
Также 38 жителей ЕАО были удостоены медалями «Доброволец Еврейской автономной области» за личный вклад в поддержку СВО, укрепление патриотических основ и воспитание молодежи.
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