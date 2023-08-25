Мотопробег пройдет в Хабаровске 26 августа Фото: Министерство культуры Хабаровского края

26 августа в Хабаровске пройдет мотопробег, приуроченный к фестивалю «Рок над Амуром». Сбор участников состоится в 12:30 у «Платинум Арены». Возглавит колонну мотоклуб Dark Road Spirits.

- Мотопробег начнется в 13:00. Колонна байкеров проедет по маршруту: «Платинум Арена» - Дикопольцева в сторону Карла Маркса - площадь Ленина - Комсомольская площадь - от Тургенева на речной вокзал – площадь Славы - «Броско Молл» - арена «Ерофей», - рассказали в минкультуры Хабаровского края.

Присоединиться к мероприятию могут все желающие. Предварительно регистрироваться не нужно.

Напомним, фестиваль «Рок над Амуром» состоится у арены «Ерофей» также 26 августа. Мероприятие начнется в 14:00.

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