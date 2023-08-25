Прокуратура через суд добивается ремонта дорог в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
Сотрудники прокуратуры Индустриального района проверили, как администрация города исполняет законодательство о содержании дорог. Объектом внимания стала улица Путевая. Во время ее осмотра было установлено, что вся проезжая часть находится в плачевном состоянии. Дорога вся в ямах и выбоинах. Уже долго никто не предпринимает никаких мер по ее ремонту.
- В суд направлен иск с требованием возложить на городскую администрацию обязанности по ремонту, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Индустриальный районный суд удовлетворил требования прокурора. Теперь мэрии города придется отремонтировать улицу в ближайшее время.
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