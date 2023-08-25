МТС раскинула шатер и пригнала вышку на колесах для участников «Рока над Амуром»

Фото: ПАО «МТС»

Компания МТС оперативно развернула передвижную базовую станцию в районе «Ерофей арены» для участников главного рок-события в Хабаровске - фестиваля «Рок над Амуром». В результате скорости мобильного интернета LTE выросли в два раза. Также для всех участников события МТС установила шатер с детской зоной и викторинами.

Передвижная базовая станция позволяет значительно увеличить скорости мобильного интернета и расширить емкость, а также разгрузить имеющуюся сеть на время проведения массовых мероприятий, когда из-за наплыва абонентов нагрузка кратно увеличивается. «Станция на колесах» МТС установлена и смонтирована накануне проведения фестиваля. Она обеспечит абонентов надежным сигналом и позволит участникам комфортно пользоваться голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом, когда на площадке будут присутствовать более десятка тысяч зрителей.

- На такие масштабные события в Хабаровск приезжают сотни туристов из самых дальних уголков Хабаровского края и ближайших регионов. Поэтому мы активно развиваем туристические сервисы нашей экосистемы в крае. В этом году на главном туристическом сайте Хабаровского края habtravel.ru МТС запустила специальный модуль бронирования отелей МТС Travel с виджетом оплаты. Теперь путешественники из всего ДФО могут забронировать и безопасно оплатить жилье на сайте. Туристы могут выбрать город, дату заезда, количество гостей и получить список всех доступных предложений для бронирования в Хабаровском крае, - рассказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в крае в третий раз. Концепция фестиваля останется прежней, на сцену выйдут специальные гости, которыми станут: Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы», «Пикник» и «МультFильмы». К ним присоединится хабаровская группа «Двадцать», ставшая победителем самого первого фестиваля «Рок над Амуром», а также особый участник - победитель предыдущего фестиваля, группа «Сезон Dождей» из Улан-Удэ. Разделить с ними сцену смогут три перспективных дальневосточных коллектива, прошедших конкурсный отбор.