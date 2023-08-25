Военно-историческая реконструкция «Подвиг в Фуюане» пройдет в ЕАО Фото: Правительство ЕАО

3 сентября в селе Волочаевка у подножия сопки Июнь-Корань пройдет военно-историческая реконструкция «Подвиг в Фуюане», посвященная 78-й годовщине со дня окончания Второй мировой войны. Расписание и программу мероприятий опубликовало правительство ЕАО:

- с 12:00 до 14:00 будут работать интерактивные площадки, исторические мастер-классы и выставки артефактов;

- в 14:00 начнется военно-историческая реконструкция боя между РККА и Японской императорской армией.

Реконструкция будет посвящена памяти героя СССР Николая Голубкова, который погиб 9 августа 1945 года. При штурме Фуюаня он закидал амбразуру в доте гранатами, остановив японский пулемет. Этот поступок позволил союзному десанту продвинуться в район японских казарм, где держала оборону крупная группировка японцев.

Для правдоподобности в реконструкции «Подвиг в Фуюане» будет использовано обмундирование и вооружение рабоче-крестьянской Красной армии и японской императорской армии, охолощенные образцы вооружения Второй мировой войны, стреляющие светошумовыми патронами.

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