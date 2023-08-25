Слет юных экологов проходит в Хабаровском крае

В Хабаровском крае проходит восьмой слет школьных лесничеств, в котором принимают участие около 70 человек из 13 команд. Площадкой для встречи стал «Вяземский лесхозтехникум имени Н. В. Усенко». Ребята будут бороться за победу и главный приз - квадрокоптер.

- Школьные лесничества - это не только эффективная форма экопросвещения. Они готовят школьников к осознанному выбору лесной отрасли как профессии. Пусть слет станет яркой, интересной и познавательной встречей и оставит у вас позитивные и незабываемые впечатления, - пожелал зампред правительства Хабаровского края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.

Участники уже прошли первое испытание - «Визитная карточка». Каждая команда представила себя в творческой форме, после чего начался главный этап соревнования. Сначала состоялся «Экологический квест», затем - профориентационный кейс. Также для участников провели мастер-классы и экскурсии. Победителей конкурса огласят уже 25 августа.

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