«Стукнул только пару раз»: мужчину отправили в колонию за драку в Магадане

В Магадане мужчину с судимостью приговорили к колонии за побои Фото: Борис КОКУРИН

30-летний житель Магадана отправится в колонию после того как несколько раз ударил знакомого. Они вместе выпивали и поссорились, началась драка. Осужденный пару раз приложился кулаком, но не нанес тяжелых травм товарищу. И все могло бы закончиться хорошо, если бы не имеющаяся у него судимость.

Оказалось, что у магаданца уже были проблемы с законом. Ему дали условный срок за совершенное ранее преступление. Он также применил насилие, но выводов для себя не сделал.

- Повторное преступление послужило основанием для привлечения его к уголовной ответственности по статье «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость», - уточнили в прокуратуре Магаданской области.

Суд приговорил мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы. Он отсидит этот срок в колонии-поселении.

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