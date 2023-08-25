«Стукнул только пару раз»: мужчину отправили в колонию за драку в Магадане

В Магадане мужчину с судимостью приговорили к колонии за побои
Фото: Борис КОКУРИН
30-летний житель Магадана отправится в колонию после того как несколько раз ударил знакомого. Они вместе выпивали и поссорились, началась драка. Осужденный пару раз приложился кулаком, но не нанес тяжелых травм товарищу. И все могло бы закончиться хорошо, если бы не имеющаяся у него судимость.
Оказалось, что у магаданца уже были проблемы с законом. Ему дали условный срок за совершенное ранее преступление. Он также применил насилие, но выводов для себя не сделал.
- Повторное преступление послужило основанием для привлечения его к уголовной ответственности по статье «Нанесение побоев лицом, имеющим судимость», - уточнили в прокуратуре Магаданской области.
Суд приговорил мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы. Он отсидит этот срок в колонии-поселении.
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