МТС поможет хабаровчанам сэкономить до 30 процентов на смартфоне для школьника

Фото: Валерий Звонарев

Цифровая экосистема МТС объявляет о запуске нового предложения для покупателей смартфонов. Хабаровчане, оформившие подписку МТС Junior на один год, получат скидку до 30 процентов на смартфоны в розничной сети МТС.

Оформить подписку МТС Junior сроком на один год и приобрести смартфон со скидкой до 30 процентов можно как в любом магазине МТС, так и онлайн - в интернет-магазине. В рамках акции для клиентов доступно около 150 моделей смартфонов Samsung и Xiaomi.

- Наше новое предложение от экосистемы МТС дает возможность родителям школьников приобрести современный смартфон со значительной скидкой и получить доступ к развивающим и развлекательным детским сервисам. Это особенно актуально в преддверии нового учебного года. В рамках этой подписки доступно приложение «Где мои дети» с точным определением геолокации ребенка, развивающие курсы и онлайн-задачи для развития мышления ЛогикЛайк, сервис Leoni для диагностики навыков и талантов ребенка, а также онлайн-кинотеатр KION и МТС Music с детскими режимами. Уверена, что подписка МТС Junior может стать большим помощником как для родителей, так и для детей, - комментирует директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

О подписке МТС Junior

Экосистемная подписка МТС Junior создана специально для детей и родителей, доступна для клиентов разных сотовых операторов. Стоимость годовой подписки составляет 990 рублей.

На сегодняшний день в подписку входят следующие сервисы:

- приложение «Где мои дети» с точным определением геолокации ребенка;

- развивающие курсы и онлайн-задачи для развития мышления ЛогикЛайк;

- онлайн-кинотеатр KION и МТС Music с детскими режимами, которые обеспечат доступ ребенка к безопасному контенту по возрасту ребенка;

- сервис Leoni для диагностики навыков и талантов ребенка (входит в годовую подписку).

Для абонентов МТС доступны и другие сервисы: например, защита от спама, безлимитные мессенджеры и социальные сети.

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