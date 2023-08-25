Объекты энергетики готовят к зиме в Хабаровском крае

Объекты энергетики готовят к зиме в Хабаровском грае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гендиректор АО «ДГК» Константин Ильковский рассказал о ходе подготовки объектов энергетики к очередному осенне-зимнему периоду. В 2023 году на электростанциях выполнят 33 крупных и средних ремонта. К августу энергетики выполнили почти половину плана. Также до конца года будет заменено 15,5 километра трубопроводов в населенных пунктах региона. Дополнительно проводится укладка двух километров теплосетей в Хабаровске и километр трубопровода в Амурске. Электростанции продолжают пополнять запасы топлива, на склады завозят уголь и мазут.

- Ремонтная кампания идет в соответствии с графиками. В этом году количество нештатных ситуаций на 40,9 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Наша задача - вовремя завершить все работы и обеспечить надежное прохождение отопительного сезона, - сказал Константин Ильковский.

Спикер добавил, что в удаленных населенных пунктах, таких как Охотск или Николаевск, где в качестве топлива для выработки электроэнергии используется дорогой дизель, и себестоимость киловатта составляет 50 рублей, нужно строить линии электропередач, соединяя их с единой энергосистемой России. По его словам, это обеспечит стремительное развитие территорий. Также можно рассматривать строительство объектов зеленой энергетики в этих населенных пунктах.

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