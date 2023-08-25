Теплоход «Здоровье» закончил работу в Хабаровском крае Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

В 2023 году теплоход «Здоровье» побывал в удаленных населенных пунктах Амурского, Ульчского, Комсомольского и района имени Полины Осипенко. За время работы врачи приняли 3123 пациента. На приеме побывали 2266 взрослых и 857 детей. Напомним, что обследование жителей труднодоступных сел входит в комплекс мероприятий в рамках диспансеризации, что отвечает задачам нацпроекта «Здравоохранение».

На судне прием вели 20 специалистов разного профиля: терапевт, хирург, невролог, кардиолог и другие. Все они - работники консультативно-диагностического центра Комсомольска.

- Основными группами заболеваний, чаще всего выявляемых специалистами, становятся болезни легких, сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии, онкология. На лечение от алкогольной зависимости были направлены 109 жителей, у 23 пациентов выявили подозрение на туберкулез, у 46 пациентов - на онкологию, - рассказала руководитель мобильной медицинской бригады Наталья Кадыргулова.

За время работы теплохода «Здоровье» было проведено почти 3,9 тысячи исследований. Пациентов, которые нуждались в углубленной диагностике, отправляли на дообследование в стационары краевых больниц. Таких в этом году оказалось больше 1,8 тысячи. 11 тяжелых больных госпитализировали.

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